الرياضة انطلاق الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية في الرياض

الرياض – هاني البشر انطلقت اليوم منافسات الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، التي يشارك فيها أكثر من 25 منتخبا، يمثلون المملكة العربية السعودية والخليج والعالم العربي والقارة الأفريقية، حيث سيتنافسون على مدار 3 أيام في مجموعة من البطولات المخصصة للرجال والسيدات في ألعاب شهيرة مثل eFootball و Valorant. وأقيمت مراسم حفل انطلاق الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ورؤساء اتحادات الرياضات الإلكترونية لمجموعة من الدول وهي: الكويت، الإمارات العربية المتحدة، تونس، السنغال، كينيا، غانا، المغرب، البحرين، عمان، الكاميرون، مالي، الصومال، ليبيا، سوريا، العراق، بوركينا فاسو، الأردن، لبنان، ساحل العاج، جيبوتي، جنوب أفريقيا، ناميبيا، نيجيريا. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: “إقامة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية هو دليل على أهمية القطاع في العالم العربي والأفريقي، ووسيلة رئيسية لخلق مجال للتبادل الثقافي والتعاون بين الدول المشاركة، التي نأمل أن ينضم إليها المزيد مع مرور الوقت. كما توفر فرصة للاعبين للتجّمع معًا، ومشاركة التجارب، والاحتفال بحبهم المشترك وتنافسهم في مجال الرياضات الإلكترونية. هذا النوع من التعاون النوعي له أهمية كبيرة لنمو وتطوير ومستقبل القطاع في الدول العربية والأفريقية. ونتطلع لمشاهدة منافسات قوية مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق”. وقال معالي الدكتور أشرف صبحي: “أتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على دعمه في إنشاء الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية. التقاء شباب وشابات العالم العربي والأفريقي في مكان واحد والمشاركة في مثل هذه المنافسات له أهمية واضحة، ويتيح فرص عديدة للتطوير”. الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية الذي يُقام في منطقة التحدي بموسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – في يومه الأول إقامة مواجهتين في لعبة Valorant (رجال وسيدات)، وتستكمل المواجهات في اليوم الثاني من خلال 4 مواجهات (2 منها في لعبة Valorant “رجال وسيدات” و2 منها في لعبة eFootball “رجال وسيدات”)، وفي اليوم الختامي ستقام 4 مواجهات نهائية (2 منها في لعبة Valorant “رجال وسيدات” و2 منها في لعبة eFootball “رجال وسيدات”) على أن يتم تتويج الفائزين مع نهاية اليوم.