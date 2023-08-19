الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يختتم فعاليات “تحرك معنا” في جدة

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم عن اختتام فعاليات مبادرة “تحرك معنا” في مدينة جدة، بمشاركة نحو 2000 مشترك، في حلبة كورنيش جدة (F1)، وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع وللمساهمة في تحقيق أبرز أهداف الاتحاد والمتمثلة في بناء مجتمع صحي ومستدام، واستقطاب جميع أفراد المجتمع لاسيما الأشخاص غير الممارسين للأنشطة البدنية للمشاركة في شتى الفعاليات الرياضية.

واستهدفت المبادرة استقطاب المشاركين لممارسة رياضة الجري لمسافة 3.5 كم للبالغين، ورياضة الجري لمسافة 1 كم للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تصميم المبادرة لتكون صديقة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إشراكهم في النشاط الرياضي، بالإضافة إلى دورها في بث رسائل توعوية حول أهمية تحويل الرياضة والحركة المتواصلة إلى أسلوب حياة للأفراد والعائلات، بما يعزز اللياقة البدنية والصحة والنفسية والاجتماعية في مواجهة مسببات الأمراض وضغوط الحياة.

وتأتي مبادرة “تحرك معنا” إحدى برامج الرياضة المجتمعية التي أطلقها الاتحاد في أكتوبر 2022، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة؛ حيث يهدف الاتحاد إلى تعزيز ورفع مستويات مشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية وتشجيع أسلوب الحياة الصحي والمتوازن.

ونجحت المبادرة منذ انطلاق نشاطها قبل 8 أشهر في 13 مدينة من مختلف مناطق المملكة، شملت كلاً من مكة المكرمة، وينبع، وتبوك، والعلا، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والخبر، وجدة، والإحساء، والباحة، وأبها في استقطاب نحو 15 ألف مشارك ومشاركة، من المواطنين والمقيمين من كافة الأعمار؛ لممارسة رياضات المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1-5 كلم، إلى جانب ركوب الدراجات لمسافات تتراوح بين 10-14 كلم، كما أنجزت المبادرة أحد أهدافها بالتركيز على جذب أكبر عدد من الأفراد غير الممارسين للنشاطات البدنية من خلال فعالياتها الرياضية الشيقة وأجواءها التنافسية الصحية.

وتميزت فعاليات مبادرة “تحرك معنا” بتعدد وتنوع الأثر من النواحي الإنسانية والاجتماعية، من خلال إيجاد مساحات إنسانية تفاعلية شاملة تجمع بين العائلات والأفراد السعوديين وغير السعوديين من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.