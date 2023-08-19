الرياضة الإسباني كارلوس هوغو مديرًا فنيًا للفئات السنية بنادي القادسية

البلاد- الدمام

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع الإسباني كارلوس هوغو؛ للعمل كمدير فني للفئات السنية لكرة القدم. ويعتبر هوغو من أصحاب الخبرات الجيدة في مجال الأكاديميات، ومدير فني معتمد من UEFA Pro. ويتمتع هوغو بسجل حافل بالنجاح كمدرب ومدير فني لأندية كبرى وسبق له العمل في إدارة فئات عمرية متنوعة للذكور والإناث، و المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا. وعمل هوغو كمدير كرة القدم، وكان أحد عوامل النجاح في الأندية التي عمل بها مثل سيلتا فيجو وبرشلونة الإسبانيين. هوغو حاصل على شهادة التدريب الأكاديمي في 2002 ، وشهادة في علوم النشاط البدني والرياضة وماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة بوليتيكنيكا مدريد. كما عمل مدير فني لفريق كاستيلا ليون، وفريق شباب بوينتي كاسترو، بدوري الدرجة الأولى الإسباني. وفريق جيمناستيكا سيغوفيانا، بالدرجة الثالثة الإسبانية. ومساعد مدير في فريق اس دي هويسكا، بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ومساعد مدير ار سي سيلتا دي فيجو، بالدرجة الثانية الإسبانية لموسم 2008 و 2009 ومساعد مدير فريق برشلونة B من عام وحتى 2014، ومدير أكاديمية آر سي سيلتا دي فيجو، 2015 حتى 2018، ومساعد مدرب أر سي سيلتا دي فيجو بالدوري الإسباني 2019و2020، وعيّن مدير كرة القدم في فريق ار سي سيلتا دي فيجو بالدوري الاسباني منذ 2021-2023.