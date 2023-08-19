الرياضة

أبها يقتنص فوزًا مهمًا من الرائد

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1445 هـ      19 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق أبها فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الرائد بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 سجل هدف أبها واللقاء الوحيد اللاعب عمر الرويلي في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

بهذا الفوز ، وضع فريق أبها أول 3 نقاط في رصيده، محتلًا المركز الحادي عشر، فيما احتل الرائد قاع جدول الدوري بلا رصيد، بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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