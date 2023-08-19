أبها يقتنص فوزًا مهمًا من الرائد

محمود العوضي- جدة
حقق فريق أبها فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الرائد بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدف أبها واللقاء الوحيد اللاعب عمر الرويلي في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني للمباراة.
بهذا الفوز ، وضع فريق أبها أول 3 نقاط في رصيده، محتلًا المركز الحادي عشر، فيما احتل الرائد قاع جدول الدوري بلا رصيد، بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا.
أبها يسجل الهدف الأول عن طريق عمر الرويلي⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الرائد | #SSC pic.twitter.com/znOVETzRWf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023