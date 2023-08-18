طريقة عمل كيكة المكسرات

المكسرات غنية بالبروتين ومفيدة لصحة القلب والعقل

المقادير اللازمة

6 حبات بيض

كوب ونصف سكر ابيض

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيلا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

كوب مكسرات مشكلة مفرومة

2 كوب ونصف دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب ماء مغلي

1/8 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

تقلب المكسرات مع الدقيق والبيكينج بودر

يفصل الصفار عن البياض

يخفق البياض مع الملح والسكر البودرة حتي يصبح بقوام صلب كالمارينج

يخفق الصفار بمضرب يدوي مع السكر الابيض والفانيلا حتي ينعم

يضاف له الماء والزيت وخليط الدقيق ويقلب حتي ينعم

ناخذ جزء من خليط بياض البيض ويقلب علي الصفار

نستمر بالتحريك برفق حتي ينعم

ثم يقلب البياض مع الصفار بالكامل برفق

يوضع المزيج في قالب كيك مبطن

تخبز الكيكة في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة حتي تنضج لمدة حوالي 35 دقيقة او حتي تمام النضج

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد

ثم تقدم بعد ان تقطع