طريقة عمل فادج كيك بطبقة زبدة الفول السوداني

لمحبي مزيج زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة وصفة فادج كيك بطبقة الفول السوداني

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 كوب زبدة غير مملحة

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 كوب ماء

1/2 كوب لبن

2 بيضة كبيرة مخفوقة قليلا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 و 1/2 كوب زبدة الفول السوداني الكريمية

للتزيين

1/2 كوب زبدة غير مملحة

1/3 كوب لبن

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

كوب ونصف سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة

تدهن صينية خبز مقاس 9 × 13 بالزبدة وترش بالدقيق

اخفقي الدقيق والسكر وصودا الخبز في وعاء كبير واتركيه جانبا

ضعي الزبدة في قدر متوسطة الحجم وتذوب على نار متوسطة

يضاف مسحوق الكاكاو مع التقليب

ثم أضيفي الماء واللبن والبيض

استمري في الطهي على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يغلي الخليط

يرفع المزيج عن النار ويضاف إلى خليط الطحين

حركيه حتى يصبح ناعما وأضيفي الفانيليا

ينقل الخليط إلى الصينية المحضرة وينتثر بالتساوي

اخبزيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تمام النضج

تبرد على رف سلكي لمدة 10 دقائق

ثم وزعي زبدة الفول السوداني على الكيكة واتركيها لتبرد تمامًا

لعمل كريمة الزينة

ضعي السكر البودرة المنخول في وعاء كبير واتركيه جانبا

تمزج الزبدة واللبن والكاكاو في قدر صغير

تطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يبدأ المزيج في الغليان

يرفع عن النار ويسكب فوق السكر البودرة وحركي حتى يصبح المزيج ناعم

أضيفي الفانيليا وقلبيه جيداً

ضعي الخليط اعلي زبدة الفول السوداني

يمكن تقديم الكيكة على الفور أو وضعها في درجة حرارة الغرفة قبل التقديم