المرأه صحة و عافية

طريقة عمل جيلي الفواكه بطبقة الحليب المكثف المحلي

نيفين عباسaccess_time2 / صفر / 1445 هـ      18 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الحلويات الخفيفة الباردة الصيفية وصفة جيلي الفواكه مع طبقة من الحليب المكثف المحلي

المقادير اللازمة

للجيلي
2 باكيت جيلي نكهة الفراولة
فواكه موسمية بحسب الرغبة مقطعة

للحليب المكثف
نصف عبوة من الحليب المكثف المحلي
كوب حليب
ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل

يذوب الجيلاتين في الماء ويترك دقيقة
يرفع علي النار مع الحليب والحليب المكثف المحلي مع استمرار التحريك
بعد ان يسخن يرفع عن النار
يوضع برفق في قالب سيليكون
يترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك
يحضر الجيلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة
ترص برفق الفواكه اعلي طبقة الحليب المكثف المحلي
يوضع الجيلي (وهو بارد) برفق فوق الفواكه
ثم ينقل القالب للثلاجة ويترك حتي يبرد ليلة كاملة
يخرج في اليوم التالي ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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