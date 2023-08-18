طريقة عمل جيلي الفواكه بطبقة الحليب المكثف المحلي

لمحبي الحلويات الخفيفة الباردة الصيفية وصفة جيلي الفواكه مع طبقة من الحليب المكثف المحلي

المقادير اللازمة

للجيلي

2 باكيت جيلي نكهة الفراولة

فواكه موسمية بحسب الرغبة مقطعة

للحليب المكثف

نصف عبوة من الحليب المكثف المحلي

كوب حليب

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل

يذوب الجيلاتين في الماء ويترك دقيقة

يرفع علي النار مع الحليب والحليب المكثف المحلي مع استمرار التحريك

بعد ان يسخن يرفع عن النار

يوضع برفق في قالب سيليكون

يترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك

يحضر الجيلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة

ترص برفق الفواكه اعلي طبقة الحليب المكثف المحلي

يوضع الجيلي (وهو بارد) برفق فوق الفواكه

ثم ينقل القالب للثلاجة ويترك حتي يبرد ليلة كاملة

يخرج في اليوم التالي ويقدم