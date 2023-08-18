تايكوندو الشباب والترجي يتوّجان أبطالاً للموسم الرياضي

الهلال يتربع على الفئات السنية والسلام للشباب والوحدة للسيدات

الرياض – محمد الجليحي

توج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري فرسان الموسم الرياضي 2023 الذين تربعوا على عرش أبرز البطولات، في حفل بهيج على هامش تجارب أداء دورة الألعاب السعودية في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور العديد من منسوبي الأندية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

حيث تم تكريم أبطال كأس السوبر السعودي، بعد حصول فريق الهلال على درجتي البراعم والناشئين، وفريق السلام درجة الشباب، والشباب الدرجة الأولى والفراشات والزهرات، والوحدة درجة الفتيات والسيدات. فيما حصل نادي الشباب على كأس التفوق العام في منافسات السيدات، والترجي على كأس التميز العام في منافسات البومسي للمرة الثالثة، ونال فريق الشباب كأس التفوق العام للكاروقي للمرة السادسة في تاريخه.

كما تم تكريم الحكمين الدوليين مفضي العنزي، ونايف الغامدي لقاء مسيرتهما الطويلة في تحكيم التايكوندو داخليًا ودوليًا.