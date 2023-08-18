الفتح يتغلب على مضيفه الأخدود بثلاثية

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الفتح على مضيفه الأخدود بثلاثبة مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقيم مساء اليوم في نجران، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

تقدم الأخدود عن طريق فلورين تناسي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفتح التعادل عبر مراد باتنا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، عاد تيلو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفتح.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأخدود عن نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

هدددددف!⚽

تاناسي يفتتح أول أهداف اللقاء للأخدود ⚽ الأخدود 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/rzD0Y3iubE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023

هدددددف!⚽

مراد باتنا يسجل هدف التعادل للفتح ⚽ الأخدود 1 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/2pvWq5Ppn8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023