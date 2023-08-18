الرياضة

الفتح يتغلب على مضيفه الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1445 هـ      18 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الفتح على مضيفه الأخدود بثلاثبة مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقيم مساء اليوم في نجران، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

تقدم الأخدود عن طريق فلورين تناسي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفتح التعادل عبر مراد باتنا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، عاد تيلو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفتح.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأخدود عن نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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