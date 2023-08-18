السواحه يناقش مع قادة الاقتصاد الرقمي الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال

البلاد : متابعات

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو؛ وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا للهند.

وناقش خلال لقائه مع نظيره الهندي؛ سبل تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

كما ناقش معالي السواحه في اجتماعين منفصلين بالهند، مع معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية والإتصالات في اليابان، وكذلك معالي السيد كونو تارو وزير التحوّل الرقمي الياباني تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين.

وناقش معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان في اجتماع منفصل مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية تعميق التعاون بين المملكة والمفوضية الأوروبية في مجاليّ الاقتصاد الرقمي والابتكار والتحول الرقمي الحكومي ودعم التقنيات الناشئة وريادة الأعمال.