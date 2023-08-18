الرياضة

التعاون يعمق جراح النصر بثنائية

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1445 هـ      18 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي

عمق فريق التعاون جراح مضيفه النصر، بعد أن ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ليندر تاوامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن يضيف أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

بهذا الفوز، رفع فريق التعاون رصيده من النقاط إلى 4 ، ليحتل المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري. بينما لم يتمكن النصر من تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن هذا الموسم. وما زال رصيده خاليًا من النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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