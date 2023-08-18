التعاون يعمق جراح النصر بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
عمق فريق التعاون جراح مضيفه النصر، بعد أن ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل ليندر تاوامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن يضيف أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.
بهذا الفوز، رفع فريق التعاون رصيده من النقاط إلى 4 ، ليحتل المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري. بينما لم يتمكن النصر من تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن هذا الموسم. وما زال رصيده خاليًا من النقاط.
رأسية تاوامبا تعلن الهدف الأول للتعاون⚽️
النصر 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QVLojy0Ast
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
التعاون يضيف الهدف الثاني في شباك النصر⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/15UVDYbzv6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023