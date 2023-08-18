الاتفاق يتغلب على الحزم بثنائية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الاتفاق الفوز الثاني تواليًا، بعد ما نجح في التغلب على مضيفه الحزم بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري روشن لكرة القدم.
سجل هدفي الاتفاق روبن كوايسون في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وفيكتور فينيسيوس في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني.
بهذا الفوز يحتل الاتفاق قبل نهاية الجولة الثانية، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم بشكل مؤقت، بوصوله للنقطة السادسة متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.
ويتذيل الحزم جدول الترتيب بدون نقاط، بعد خسارتين متتاليتين.
هدددددف!⚽
د17' الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق روبن كوايسون
الحزم 0 × 1 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/NOFc2fZgKE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
هدددددف!⚽
د52' الهدف الثاني لـ الاتفاق عن طريق فيتينهو
الحزم 0 × 2 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/THGTxXDkT6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023