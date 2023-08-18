الرياضة

الاتفاق يتغلب على الحزم بثنائية

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1445 هـ      18 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الاتفاق الفوز الثاني تواليًا، بعد ما نجح في التغلب على مضيفه الحزم بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري روشن لكرة القدم.

سجل هدفي الاتفاق روبن كوايسون في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وفيكتور فينيسيوس في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني.

بهذا الفوز يحتل الاتفاق قبل نهاية الجولة الثانية، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم بشكل مؤقت، بوصوله للنقطة السادسة متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.

ويتذيل الحزم جدول الترتيب بدون نقاط، بعد خسارتين متتاليتين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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