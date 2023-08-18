الرياضة الأيسلندي ريتشاردسون مدرباً لأخضر اليد

هاني البشر – الرياض

أتم مركز التدريب السعودي الأولمبي إجراءات التعاقد مع المدرب الأيسلندي إرلينغور بيرجير ريتشاردسون لتولي الإشراف الفني على المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، وبرنامج كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي، ويمتد عقد الأيسلندي لمدة عام واحد. ويمتلك صاحب الـ50 عاماً سيرة ذاتية مميزة في عالم كرة اليد، حيث حقق الدوري الأيسلندي مرتين متتاليتين مع فريق كوبافوغور في موسم 2011-2012م، ثم مع فريق آي بي في الموسم الذي يليه 2013-2014م، كما حقق كأس السوبر جلوب مع فريق فوكس برلين مرتين متتاليتين 2015م و 2016م، وتأهل مع منتخب هولندا لأول مرة للبطولة الأوروبية عام 2022م محققاً فيها المركز العاشر، وكسب معهم بطاقة التأهل لبطولة العالم 2023م وذلك في آخر محطاته التدريبية، كما سبق له أن تولى منصب المدير الرياضي لنادي آي بي في لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2018-2021م. وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر على أن التعاقد مع ريتشاردسون، يأتي تأكيداً للدعم الذي يحظى به الاتحاد من مركز التدريب السعودي الأولمبي، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي تنتظره العديد من المشاركات وأهمها التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م وكذلك البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم 2025م.