أميرِ حائل نائبِه يعزيان أسرة الجمعية في وفاة فقيدهم

حائل : واس

قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل،وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل ، العزاءَ لأسرة الجميعة في وفاة فقيدهم رجل الأعمال ،عضو مجلس منطقة حائل سابقاً زياد بن علي الجميعة.

جاء ذلك في زيارة عزاء لسموِّهما إلى منزل أسرة الفقيد بحي شراف بمدينة حائل، وكان في استقبال سموِّه رجلا الأعمال وليد ومحمد الجميعة،وابن الفقيد عبدالعزيز.

وتحدث سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد -خلال العزاء- عن سيرة الفقيد وأعماله الوطنية والخيرية والرياضية والثقافية الزراعية،وحبه الوطن والمنطقة، ومبادلة الجميع له المشاعر الصادقة والوفاء المتبادل ،مثنياً على أسرة الجميعة وأعمالها الخيرية المتواصلة استمراراً لسيرة والدهم وأعماله الشيخ علي بن محمد الجميعة -رحمه الله- عنوان رجل الخير والوطن الوفي لقيادته ووطنه،والحريص على خدمة أبناء المنطقة ودعم نجاحهم في مختلف المجالات،سائلاً المولى القدير بأن يتغمدَهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهته،أعربَ رجل الأعمال وليد بن علي الجميعة عن شكره لسموِّهما على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب الأليم ،داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما،وأن يكتب لهما الأجرَ والثوابَ،وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.