500 ألف ريال غرامة المخالفة.. التجارة تدعو الشركات لإعداد قوائمها إلكترونيا

البلاد – الرياض

دعت وزارة التجارة الشركات إلى إعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر “منصة قوائم” لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات المبسطة، وشركات المساهَمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة «بحسب الشكل النظامي لها» إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.

ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة ، وإيضاح نشاطها وأدائها ، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات ، ومساعدة المسهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية ، والحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات ، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.

وشددت الوزارة على أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.