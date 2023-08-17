12 مليارا حركة نقاط البيع في أسبوع

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 11.97 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 178.96 مليون عملية، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي” ساما”.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضًا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ماعدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 61 %. وتصدر قطاع المجوهرات، القطاعات المنخفضة بنسبة 10 %، تلاه قطاعا الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وسلع وخدمات متنوعة، بنسبة 9 % ، فيما تركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.81 مليار ريال، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.74 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس 2023م، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.75 مليار ريال، ما يمثل 31 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.75 مليار ريال

يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.