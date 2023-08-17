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ولي العهد يستعرض هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أوجه التعاون بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1445 هـ      17 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية – الروسية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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