ولي العهد يستعرض هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أوجه التعاون بين البلدين

جدة : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية – الروسية.