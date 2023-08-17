موجز اقتصادي

كفاءة الطاقة

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق قيادة القوات البرية الملكية السعودية في مدينة الرياض ، ويستهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لقيادة القوات البرية بأجمالي مساحة تبلغ 269 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

فرص إيجارية

أعلنت شركة ‫البلد الأمين‬ الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة،‬ عن طرح فرص إيجارية، عبارة عن مجموعة أكشاك بمساحات متنوعة ومواقع مميزة، وبيّنت الشركة، أن الفرص المطروحة ستكون من خلال إتاحة أكشاك تجارية، وأكشاك للمشروبات، وأكشاك للأطعمة، مفيدة أن تسليم المستندات المطلوبة ستكون في أظرف مغلقة، في موعد أقصاه 17 سبتمبر القادم.

غرفة المدينة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع جامعة أم القرى، الأحد المقبل، دورات تدريبية ضمن برنامج “مهارات” المدعوم من “هدف” لتطوير مهارات الكوادر الوطنية من منسوبي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتتناول الدورات التدريبية العديد من ورش العمل حول المهارات المهنية بالقيادات والمعايير الدولية للتقارير المالية وإدارة المبيعات.