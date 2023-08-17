الرياضة

ضمك يقتنص تعادلًا قاتلًا من الرياض

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1445 هـ      17 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خطف فريق ضمك تعادلًا قاتلًا، من فريق الرياض، وذلك بعد أن كان متأخرًا بهدفين، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما، في المواجهةَ التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ضمك في خميس مشيط، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما.

أهداف المباراة سجّلها اللاعب صالح آل عباس لصالح الرياض، في الدقائق 12 و35، بينما أحرز لضمك اللاعب عبدالله العمار “هدفين”، في الدقيقة 53، والدقيقة 90+ 10.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرياض للنقطة رقم 4، فيما حقّق ضمك أول نقطة له في المسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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