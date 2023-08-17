ضمك يقتنص تعادلًا قاتلًا من الرياض

محمود العوضي- جدة

خطف فريق ضمك تعادلًا قاتلًا، من فريق الرياض، وذلك بعد أن كان متأخرًا بهدفين، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما، في المواجهةَ التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ضمك في خميس مشيط، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما.

أهداف المباراة سجّلها اللاعب صالح آل عباس لصالح الرياض، في الدقائق 12 و35، بينما أحرز لضمك اللاعب عبدالله العمار “هدفين”، في الدقيقة 53، والدقيقة 90+ 10.