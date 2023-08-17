شاهد.. ركلات الترجيح تهدي مانشستر سيتي السوبر الأوروبي أمام إشبيلية

حصد مانشستر سيتي الإنجليزي كأس السوبر الأوروبي لأول مرّة في تاريخه، بالفوز على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح (5-4) سهرة الأربعاء في اليونان.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل (1-1) بعد أن سجّل المغربي يوسف النصيري لإشبيلية بالدقيقة 25، ورد عليه الإنجليزي كول بالمر بالتعادل في الدقيقة 63.

أقيمت المبارة أمام 30 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (جورجيوس كارايسكاكي) بمدينة بايرايوس اليونانية، وبصافرة الحكم الفرنسي الدولي فرانسو ليتيه.

وحسم مانشستر سيتي الكأس بعد أن أهدر متوسط الميدان الدفاعي الصربي، نيمانيا جويل، ركلة الترجيح الخامسة لإشبيلية، حيث ارتطمت بالعارضة.

بهذا الفوز، تمكّن المدرب الإسباني بيب غوارديولا من الفوز بأربعة ألقاب بالعام الحالي، ويطمح للقب الخامس عندما يخوض منافسات كأس العالم للأندية.

رقم قياسي لغوارديولا

وبات غوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق كأس السوبر الأوروبي مع 3 أندية مختلفة، حيث حصد الكأس مسبقًا مع برشلونة وبايرن ميونيخ.

كما أصبح مانشستر سيتي تحت إشراف غوارديولا، أول فريق إنجليزي عبر كل العصور، يحقق (الرباعية) أي 4 بطولات في موسم واحد.

شاهد ركلات ترجيح مانشستر سيتي وإشبيلية بالسوبر الأوروبي