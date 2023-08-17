رفع جودة المعارض المتخصصة

البلاد – الرياض

وقعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمس، اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز أوجه التعاون في تقديم الاستشارات الفنية والتأهيلية، وتطوير ورفع جودة المعارض المحلية المتخصصة.

ومثل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الرئيس التنفيذي المكلّف أمجد بن عصام شاكر، بينما مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن المهندس فيصل بن حسين الصقار.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون لتصنيف منظمي المعارض والمؤتمرات كمقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية والتي لها علاقة في فعاليات الأعمال، وإعداد الشروط والمعايير لمرحلة التأهيل اللاحق للمصنفين وذلك حسب نوعية المشاريع التي سيتم تقديم المنافسة عليها، كما تهدف الاتفاقية إلى الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تبادل البيانات، والتعاون لتقديم الدعم الفني وتطوير ورفع جودة المعارض المحلية المتخصصة.