تمويل “وافي” الثلاثي يدعم التطوير العقاري

البلاد – الرياض

تعمل لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” بتوفير التمويل الثلاثي”، والذي يهدف إلى تمكين المشاريع العقارية المخصصة للبيع على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة الممولة كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأوضح الأمين العام اللجنة نايف بن نواف الشريف، أن “تمويل وافي الثلاثي” يأتي امتداداً لجهود اللجنة في دعم السوق العقاري وتعزيز المعروض لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030م، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأفاد أن منتج “تمويل وافي الثلاثي” يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لدعم قطاع التطوير العقاري، وتقديم تمويل بمميزات تنافسية تنظم العلاقة التعاقدية لجميع أطراف المشروع وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز المعتمدة، بحسب قواعد الصرف من حساب الضمان.

وأكد الشريف، أن الاتفاقيات الموقعة ضمن “تمويل وافي الثلاثي” تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك. يُذكر أن “وافي” يسعى إلى إيجاد قنوات دعم وحلول تمويلية وبيئة عقارية متنوعة ومحفزة لقطاع التطوير العقاري بما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.