تعزيز الاستثمارات الصينية في البلدية والإسكان

بكين – واس

في إطار تعزيز الشراكة بين المملكة والصين الشعبية ، وفي اليوم الأخير لزيارته إلى بكين ، رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس الأربعاء ملتقى الأعمال السعودي الصيني ، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث استعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

وفي وقت سابق أجرى الوزير الحقيل لقاءات مع رؤساء بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، حيث ناقش خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسية لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، بالإضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجرى خلال الأيام الماضية مجموعة من الزيارات والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل، لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكاني.