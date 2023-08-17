الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق لجنتي الانضباط والاستئناف ولوائحهما التنظيمية

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المشرعة والمنظمة للرياضات الإلكترونية في المملكة، عن الهيكلة التنظيمية والتشريعية لقطاع الرياضات الإلكترونية عن طريق إطلاق لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، بالإضافة لإصدار لائحة الانضباط ولائحة عمل اللجان القضائية.

ولجنة الانضباط هي لجنة قضائية مستقلة مسؤولة بشكل أساسي عن تطبيق اللوائح الانضباطية، التي من شأنها أن تجعل منافسات الرياضات الإلكترونية أكثر احترافية، كما أن من الأعمال المنوطة بلجنة الانضباط النظر في المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة، ويرأس لجنة الانضباط الدكتور يحيى الشريف، والدكتور عبدالله المقرن نائباً، وعضوية كل من الدكتورة لطيفة العبدالقادر والأستاذة خلود الأمير والأستاذ إبراهيم العجلان.

أما لجنة الاستئناف فهي لجنة قضائية مستقلة، معنية باتخاذ القرارات من الدرجة القضائية الثانية، وهي أعلى لجنة قضائية داخلية في الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، ويكمن دورها في استلام لائحة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان القضائية بالاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية. كما أن لجنة الاستئناف تراجع القرارات الصادرة من اللجان القضائية بالاتحاد، ويرأس لجنة الاستئناف الدكتور خالد بانصر، والدكتور عصام الغامدي نائباً، وعضوية كل من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والدكتور سلطان العبدالكريم والدكتورة أروى الجلال.

وتأتي هذه اللجان القضائية الداخلية واللوائح التنظيمية؛ تطبيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية، التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين ودعم قطاع الرياضات الإلكترونية، وجعل منافسات الرياضات الإلكترونية التي تقام في المملكة ذات طابع احترافي، والاعتلاء باسم المملكة في قطاع الرياضات الإلكترونية.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلًا: ” يسعى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية دومًا أن يدفع قطاع الرياضات الإلكترونية المحلي، لأن يتسم بطابع الاحترافية والنضوج وأن يوفر لمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي قطاعا ناضجا واحترافيا متكامل الأطراف”

الجدير بالذكر أن المملكة تتقدم في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، فهي تقيم العديد من البطولات والأحداث العالمية؛ كموسم الجيمرز- الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا- وحدث” لاعبون بلا حدود” أكبر حدث خيري في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب العديد من البطولات المحلية؛ كالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وكأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والعديد من البطولات المحلية، التي يسعى فيها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتمكين اللاعبين السعوديين للمنافسات في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية عالميا.