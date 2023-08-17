الرياضة

الأهلي يعبر الخليج بثلاثية ويتصدر” روشن”

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1445 هـ      17 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الأهلي عروضه القوية، ونجح في التغلب على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفين عن طريق” إيبانيز ورياض محرز”، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق الخليج، ونجح منصور حمزي في تقليص الفارق عند الدقيقة 58. بعدها هدد الخليج مرمى إدوارد ميندي، أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 90+11 تمكن البديل سميحان النابت من تسجيل هدف الاطمئنان للفريق الأهلاوي؛ لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة السادسة، ويتصدر ترتيب جدول دوري روشن” مؤقتًا” فيما ظل فريق الخليج بلا نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.