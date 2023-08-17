الأهلي يعبر الخليج بثلاثية ويتصدر” روشن”

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الأهلي عروضه القوية، ونجح في التغلب على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفين عن طريق” إيبانيز ورياض محرز”، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق الخليج، ونجح منصور حمزي في تقليص الفارق عند الدقيقة 58. بعدها هدد الخليج مرمى إدوارد ميندي، أكثر من مرة.
وفي الدقيقة 90+11 تمكن البديل سميحان النابت من تسجيل هدف الاطمئنان للفريق الأهلاوي؛ لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة السادسة، ويتصدر ترتيب جدول دوري روشن” مؤقتًا” فيما ظل فريق الخليج بلا نقاط.
هدددددف!⚽
هدف أهلاوي مبكر (إيبانيز⚽️)
الخليج 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Jg7PiG61P3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
هدددددف!⚽
محرز يدشن أهدافه مع الأهلي🔥⚽️
الخليج 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/6G2abaB9vC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
هدددددف!⚽
منصور حمزي يقلص الفارق للخليج ⚽
الخليج 1 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/PyAoByG1GN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023
هدددددف!⚽
سميحان النابت يضيف ثالث الأهداف الأهلاوية ⚽
الخليج 1 × 3 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Etew88Dk5K
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023