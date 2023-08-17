“أكوا باور السعودية” تنفذ مشروع تحلية في دبي

البلاد- الرياض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس الأربعاء، اختيار شركة “أكوا باور” السعودية لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (حوالي 914 مليون دولار).

وأوضحت في بيان أن المشروع يتعلق بتحلية المياه “بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي”، وفق ما نقتله “وكالة أنباء العالم العربي”.

وذكر البيان أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي سترتفع إلى 670 مليون غالون يوميا عام 2026 مع استكمال هذا المشروع، مقارنة مع 490 مليون جالون يوميا في الوقت الحالي.