174 شركة مشاركة من المملكة والعراق.. بعثة تجارية سعودية إلى أربيل لتنمية الصادرات

البلاد – الرياض

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” تحت هوية “صُنِعَ في السعودية” بعثة تجارية إلى مدينة أربيل في جمهورية العراق الشقيقة أمس، شارك فيها أكثر من 34 شركة سعودية و140 شركة عراقية من عدة قطاعات أبرزها مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والتعبئة، والتغليف.

وجاء تنظيم هذه البعثة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقاً من دورها في الترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، وبحثًا عن آفاق جديدة للتعاون التجاري بين الجانب السعودي والعراقي.

وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أُتيحت الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية ذات العلاقة الداعمة للبعثة وهم الهيئة العامة للغذاء والدواء وبنك التصدير والاستيراد السعودي، الأمر الذي يعد فرصة أمام الشركات لعقد الصفقات التجارية لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.

وتعكس هذه المشاركة حرص “الصادرات السعودية” في الترويج للمصدرين وإتاحة منصات ترويجية متنوّعة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الإقليمية والدولية. وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، تصدرتها “مواد البناء ” بقيمة 4.42 مليارات ريال، ثم المنتجات الغذائية بقيمة 4.04 مليارات ريال.