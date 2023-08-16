مانشستر سيتي “ينقّض” على موهبة برشلونة لامين يامال

زعمت يومية موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع موهبة برشلونة، لامين يامال (16 عامًا) خلال الأشهر الماضية.

يامال هو أصغر لاعب يظهر في مباراة تنافسية بقميص برشلونة عبر التاريخ، بعد أن شارك أمام ريال بيتيس الموسم الماضي (2022-2023) بعمر 15 عامًا.

وبات يامال أحد أبرز لاعبي الـ(بلوغرانا) في الوقت الحالي، عطفًا على أدائه المميز والمفاجئ في المباريات الودية التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي.

وُلد يامال في إقليم كاتالونيا في يوليو 2007 من أب مغربي يدعى نصراوي يامال، وأم من دولة غينيا الاستوائية، وقد انضم إلى أكاديمية برشلونة بعمر العاشرة.

وأوضحت موندو أن مانشستر سيتي فاوض اللاعب في الأشهر الأخيرة، ورصد له راتبًا ضخمًا وامتيازات، لكن يامال رفض العروض وفضّل البقاء مع البارسا.

وسائل إعلام ذكرت أن مانشستر سيتي سيعاود المفاوضات مع لامين يامال قريبًا، بعد أن رحل عنه الجناح الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.

شاهد لقطات لامين يامال مع برشلونة