“كاوست” تطور تقنيات الطاقة الشمسية

البلاد- جدة

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، مع شركة “لونغي” الرائدة عالميًا في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك خلال مؤتمر شنغهاي الدولي للمعارض 2023، الذي يعد حدثًا دوليًا رائدًا لتجارة الطاقة الشمسية.

وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام المؤسستين بدفع عجلة الابتكار وتسريع تبني حلول الطاقة المستدامة لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

ويأتي تعاون الجامعة مع لونغي فرصة لتسريع الابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية في مركز “كاوست” للطاقة الشمسية، وسط طموحات الجامعة لزيادة كفاءة وموثوقية التقنيات الكهروضوئية الجديدة، والانتقال من تطوير الأجهزة على نطاق المختبر إلى المستويات الصناعية، وتصميم تقنيات الطاقة الشمسية وفقًا للمتطلبات المحددة للمنطقة.

وستقوم “كاوست” بموجب مذكرة التفاهم مع شركة “لونغي” بتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مواد وتصاميم جديدة للخلايا الشمسية، فضلاً عن تطوير عمليات التصنيع المتقدمة، وتحسين الأداء.

كما تنطلق مذكرة التفاهم من تعزيز تنمية المواهب من خلال تطوير برامج التدريب التعليمي والمهني المشتركة، والإسهام في تطوير القوى العاملة المحلية لقطاع الطاقة الكهروضوئية في المملكة.