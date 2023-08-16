طريقة عمل ميني تشيز كيك المانجو بدون خبز

لمحبي المانجو وصفة سهلة وسريعة لتشيز كيك المانجو بدون استخدام الفرن
المقادير اللازمة
2 كوب بسكويت
120 جرام زبدة مذوبة
باكيت جيلي بطعم المانجو
كوب ماء مغلي
300 جرام جبن كريمي
100 ملل كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة ناعم
كوب عصير مانجو مضاف له ملعقة صغيرة جيلاتين ومذوب بها
طريقة العمل
يطحن البسكويت والزبدة معاً
يوضع المزيج داخل اوراق خبز الكب كيك داخل صينية المافن ويضغط قليلاً
يذوب جيلي المانجو في الماء المغلي جيداً ويترك يبرد
تخفق الجبنة والسكر والكريمة معاً
يضاف لهم الجيلي وتخفق برفق
توصع ثلثين من الخليط داخل كل حبة من البسكويت داخل صينية المافن
توضع في الثلاجة حتي تبرد تماماً
نقوم بتسخين عصير المانجو مع الجيلاتين دقيقة
ثم يرفع ويترك يبرد
يضاف مقدار ملعقة من العصير اعلي كل حبة تشيز كيك
ثم توضع بالثلاجة حتي تبرد مرة اخري وتتماسك
تخرج وتقدم بعد ان تزين بالمانجو الطازج او بحسب الرغبة
تقدم باردة