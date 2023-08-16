طريقة عمل ميني تشيز كيك المانجو بدون خبز

لمحبي المانجو وصفة سهلة وسريعة لتشيز كيك المانجو بدون استخدام الفرن

المقادير اللازمة

2 كوب بسكويت

120 جرام زبدة مذوبة

باكيت جيلي بطعم المانجو

كوب ماء مغلي

300 جرام جبن كريمي

100 ملل كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة ناعم

كوب عصير مانجو مضاف له ملعقة صغيرة جيلاتين ومذوب بها

طريقة العمل

يطحن البسكويت والزبدة معاً

يوضع المزيج داخل اوراق خبز الكب كيك داخل صينية المافن ويضغط قليلاً

يذوب جيلي المانجو في الماء المغلي جيداً ويترك يبرد

تخفق الجبنة والسكر والكريمة معاً

يضاف لهم الجيلي وتخفق برفق

توصع ثلثين من الخليط داخل كل حبة من البسكويت داخل صينية المافن

توضع في الثلاجة حتي تبرد تماماً

نقوم بتسخين عصير المانجو مع الجيلاتين دقيقة

ثم يرفع ويترك يبرد

يضاف مقدار ملعقة من العصير اعلي كل حبة تشيز كيك

ثم توضع بالثلاجة حتي تبرد مرة اخري وتتماسك

تخرج وتقدم بعد ان تزين بالمانجو الطازج او بحسب الرغبة

تقدم باردة