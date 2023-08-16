طريقة عمل راسبري وايت شوكلت تشيز كيك

لمحبي التشيز كيك والراسبري أو توت العليق وصفة تشيز كيك مع نكهة التوت والشوكولاتة البيضاء

المقادير اللازمة

للقاعدة

1 3/4 كوب من بسكويت قمح

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة

1 ملعقة كبيرة بودرة

للحشو

3 عبوات من الجبن الكريمي طرية بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر بودرة سكر ناعم

4 بيضات كبيرة

1 1/2 كوب كريمة حامضة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

1 بار شوكولاتة بيضاء

2/3 كوب من الراسبري او توت العليق كما يمكن استخدام مربى التوت

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

القاعدة

يطحن البسكويت مع أضافة الزبدة المذابة والسكر ويمزج جيداً

اضغطي المزيج داخل قالب تشيز كيك

ضعيها في الفرن لمدة 8 دقائق

أخرجيها من الفرن وبمجرد أن تبرد وزعي طبقة رقيقة من الزبدة على الجدران الداخلية للصينية

خفض درجة حرارة الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

توضع الصينية داخل 3 طبقات من رقائق الألومنيوم وتلف من الخارج بإحكام بورق الألمنيوم وتأكدي من عدم قدرة الماء على اختراق الرقائق

ضعيها داخل صينية اخري واتركيها جانباً

اخلطي الجبن الكريمي والسكر

أضيفي بيضة واحدة في كل مرة مع انتظار دمج البيض المضاف مسبقًا بشكل كامل ولا يظهر الخليط أي كتل قبل الإضافة التالية

أضيفي الكريما الحامضة والفانيليا

تقطع الشوكولاتة إلى شرائح صغيرة ويحرك المزيج

ضعي حوالي ثلث خليط التشيز كيك في الصينية

يسكب حوالي نصف فاكهة التوت

يسكب المزيج بثلث آخر من خليط التشيز كيك ويضاف فاكهة التوت المتبقية

ضعي فوقها خليط التشيز كيك المتبقي

يسكب الماء في الصينية الاخري الخارجية ثم توضع في الفرن

اخبزي الكيك حتى لا يهتز مركز الكيك عند النقر على جوانب المقلاة حوالي 90 دقيقة

يمكن أن يكون أطول حسب درجة حرارة خليط كعكة الجبن

اتركيه ليبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة ثم ضعيه في الثلاجة حتي تبرد تماماً

تنقل التشيز كيك لطبق التقديم

ثم تزين بحسب الرغبة وتقدم