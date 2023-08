ديكو مديرًا رياضيًا جديدًا في برشلونة

عيّن نادي برشلونة -بطل إسبانيا- البرتغالي ديكو مديرًا رياضيًا جديدًا، ليخلف الإسباني ماتيو أليماني الذي شغل المنصب في الأعوام الـ3 الماضية.

وقال النادي في بيان رسمي الأربعاء: إن برشلونة وقّع عقدًا لمدّة 3 سنوات مع ديكو، ليكون مديرًا رياضيًا ومسئولًا عن الفلسفة الرياضية للنادي.

في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، سجّل ديكو 20 هدفًا وقدّم 45 تمريرة حاسمة بقميص برشلونة بكل البطولات، بين عامي 2004 و2008.

سيستمر أليماني في التعاون مع ديكو إلى غاية غلق نافذة الانتقالات الصيفية للعام الحالي (2023) في نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي.

