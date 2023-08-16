خارطة طريق لعمل القيادات المدرسية في العام الجديد

البلاد – جدة

دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي أمس، لقاء “مستعدون 8″، الذي أقامته الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي قسم الإدارة المدرسية بنين وبنات تحت شعار “بالاستعداد تتحقق التطلعات”، بحضور مساعدي المدير العام وقيادات الإدارة وأكثر من 1200 مدير ومديرة مدرسة بجدة ورابغ وخليص، والذي أقيم في مسرح جامعة دار الحكمة بجدة.

ويهدف اللقاء إلى تجديد الثقة والدعم و لتحفيز القيادات المدرسية نحو بداية جادة، وتجويد العمل الإداري والقيادي لمديري ومديرات المدارس، كذلك إيجاد الحلول لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الميدان، إضافة لرسم خارطة طريق لعمل القيادات المدرسية لانطلاقة عام دراسي جديد، مثمنة جهود الشؤون التعليمية والإشراف التربوي والإدارة المدرسية في تنظيم اللقاء مقدمة الشكر لجامعة دار الحكمة على استضافته. وبدأت أعمال اللقاء الذي اشتمل على ندوتين تضمنت الأولى أربع جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى استعراض جاهزية إدارات الشؤون المدرسية فيما يخص الصحة المدرسية، شؤون المعلمين ،خدمات الطلاب، التخطيط، فيما شهدت الجلسة الثانية استعراض استعدادت إدارات الخدمات المساندة ممثلة في إدارة المباني واستعدادات شركة تطوير فيما يخص النظافة والصيانة.

وفي الجلسة الثالثة استعراضت جاهزية الإدارات التابعة لمكتب المدير العام للعام الدراسي الجديد وهي إدارات الإعلام والاتصال، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الأمن والسلامة، فيما شهدت الجلسة الرابعة استعراض جاهزية إدارات الشؤون التعليمية وهي إدارات الإشراف التربوي، التوجيه والإرشاد، الاختبارات والقبول.