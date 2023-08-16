تعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية

البلاد – الرياض

نظم البنك المركزي السعودي “ساما” ورشة عمل حول “بناء القدرات في القطاع المصرفي”، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجلس، وذلك بحضور أكثر من 40 مشاركًا ومشاركة من المختصين والمهتمين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

تناولت ورشة العمل تطورات قطاع المالية الإسلامية، وواستقرارها ، واستعرضت في جلستها الأولى “عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية” وتضمنت عددًا من المحاور أبرزها: أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية. فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان “إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية”، المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية.

وستشهد الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، انعقاد الاجتماع الـ (42) للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، كذلك اجتماع الجمعية العمومية الـ (21) لعام 2023م، بحضور أعضاء المجلس الأعلى.