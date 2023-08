انتهى موسمه.. قطع في الرباط الصليبي لنجم أرسنال الجديد تيمبر!

أعلن أرسنال إصابة لاعبه الهولندي الجديد يوريين تيمبر (22 عامًا) بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى، حسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء.

وأكّدت وسائل إعلام مقرّبة من دوائر أرسنال، أن موسم تيمبر -الذي يلعب كظهير أيسر- قد انتهى بالفعل، لحاجته إلى الراحة لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

وتعرّض تيمبر للإصابة السبت الماضي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام نوتينغهام فورست، حيث اُضطر للانسحاب في الدقيقة 50.

تيمبر كان قد وفد للتو إلى أرسنال قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 40 مليون يورو، إذ أمضى عقدًا مع الـ(غانرز) إلى صيف عام 2028.

We're all with you, Jurrien ❤️

— Arsenal (@Arsenal) August 16, 2023