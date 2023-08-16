انتعاش أسواق التمور

البلاد – مناطق

تشهد ساحة المزاد بموسم عنيزة الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية مع شريكها الإستراتيجي بلدية عنيزة، اعتدالًا في أسعار التمور المميزة.

وأوضح نائب المشرف العام على الموسم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن محمد الكريدا، أن ثمرة السكري سجلت بدرجاتها الثلاث أسعارًا جيدة، حيث بلغ سعر الكرتون الفاخر بوزن 3 كيلو متوسط 80 ريالًا، فيما سجل كرتون الدرجة الثانية لنفس الوزن متوسط 50 ريالًا، ومتوسط 15 ريالًا للدرجة الثالثة، إضافةً لنوع “الجالكسي”الذي يبلغ متوسط أسعاره 50 ريالًا.



وارتفعت وتيرة المبيعات بكرنفال بريدة للتمور الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم, مع إقبال الزوار على الشراء بغرض التخزين للموسم القادم.

وأكد المهتم بزراعة النخيل وعضو لجنة التمور بغرفة القصيم المهندس سلطان الثنيان، أن الكثير يفضل الشراء بعد 15 أغسطس بسبب كون القطف الأول لثمرة التمر يصاحبها أحيانًا بعض التمر الجاف المتعرض للحرارة، لافتاً أن القطفة الثانية مع منتصف أغسطس تعد أفضل من حيث الرطوبة واللون والحجم وعليها طلب كبير. كما أشار المواطن عبدالرحمن الشمري، أنه مع بداية السوق، فإن الأسعار لا تكون مستقرة لندرة المعروض أما بعد مرور 10 أيام وتضاعف حجم الكميات تتضح الأسعار وتعتدل وبإمكان المشتري تقييم السعر العادل المتداول في السوق للعبوة وهذا بلا شك سبب جاذب للحضور.



وأظهرت الإحصائيات الصادرة من إدارة كرنفال تمور بريدة عن بيع قرابة 1200 طن من التمور خلال اليومين الأخيرين، يذكر أن مبيعات كرنفال تمور بريدة في العام المنصرم بلغت أكثر من مليارين و800 مليون ريال، وتشير التوقعات مع حجم السوق هذا العام إلى تجاوز هذا الرقم ليسهم بشكل فاعل في الحراك الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وضمن اقتصاديات التمور في المملكة، تصنف محافظة الخرج ضمن أكبر مصادر إنتاج التمور في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 90 مليون كيلو جراماً سنوياً من خلال 1,189,771 نخلة مثمرة من أصل 1,476,208 نخلة، وفق إحصاءات المركز الوطني للنخيل بالمملكة، وتبلغ الحصة الاقتصادية للإنتاج السنوي في المحافظة حوالي 723 مليون ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل موسمية، ويعد خلاص الخرج أبرز الأنواع وأكثرها شهرة في المحافظة، يليه الصقعي، ونبوت سيف، والصفري، والشيشي، والهلالي، والبرحي وأنواع أخرى. ودعماً لإنتاج المزارعين خصص مكتب وزارة البيئة والمياه والزراع بمحافظه خرج مواقع لباعة التمور في السوق المركزي وعدد من المواقع والمباسط في المحافظة.