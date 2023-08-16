الرياض تستضيف أكبر معرض متخصص في العقار بالعالم

البلاد – الرياض

تنطلق فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي” في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر القادم، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين.

وقد سجل زوار من 170 دولة اهتمامهم بالحضور حتى الآن، حيث سيستضيف المعرض الآف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا، كما يستعرض المعرض أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.

ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة بالمملكة تحت سقف واحد، مثل ضواحي خزام والفرسان وسدايم التابعة للشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، وشركة وسط جدة للتطوير، والعلا، ووجهة مسار، وشركة رتال للتطوير العمراني، ومركز الملك عبدالله المالي “كافد”، وحديقة الملك سلمان، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والدرعية، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة داون تاون السعودية، بالإضافة إلى مشاريع محلية وعالمية من 24 دولة، وبتواجد الهيئة العامة للعقار كشريك تشريعي، ووزارة الاستثمار كشريك استثماري، وصندوق التنمية السياحي كشريك استراتيجي، ومنجم تطوير الأعمال كشريك التقنيات العقارية.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل : “نسعد باستضافة معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي يمثّل أكبر معرض متخصص في العقار بالعالم، ويشاركنا بالمعرض أهم المشاريع الكبرى في رؤية المملكة 2030، وبتواجد أكثر من 24 دولة بمشاريعها النوعية، مما يؤكد أهمية الحدث على مستوى العالم”، مبديًا ترحيبه بالمستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث.