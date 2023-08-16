الرياضة الأخضر السعودي يواجه كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديًا في نيوكاسل

البلاد- جدة يقيم المنتخب الوطني معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. ومن المقرر أن يخوض “الأخضر” خلال معسكره الذي سيقام في الفترة من 3 سبتمبر حتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب كوستاريكا في 8 سبتمبر، والثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في 12 سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب “سانت جيمس بارك” الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وسيتم فتح التذاكر مبكرًا على موقع حجوزات التذاكر الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد( http://book.nufc.co.uk). ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند.