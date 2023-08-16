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إنقاذ حياة معتمر هندي من جلطة في القلب في مستشفى أجياد

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1445 هـ      16 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكن فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 45 عاماً من الجنسية الهندية.

وأوضح الفريق أن المعتمر كان يعاني من ألم في منطقة الصدر واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة بوجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، وتحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لأجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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