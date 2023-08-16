الرياضة إنجلترا تقصي أستراليا وتضرب موعدًا مع إسبانيا في نهائي مونديال السيدات

البلاد- جدة وضع المنتخب الإنجليزي حدًا لمغامرة نظيره الأسترالي مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا، بفوزه عليه 3-1 في نصف النهائي اليوم الأربعاء في سيدني. وكانت أهداف منتخب “اللبؤات الثلاث” من توقيع إيلا توني (36) ولورين هيمب (71) وأليسيا روسو (86)، فيما أحرزت سام كير هدف الأستراليات الوحيد (63). وتقابل إنجلترا نظيرتها إسبانيا، الفائزة على السويد 2-1 أمس الثلاثاء، في المباراة النهائية في سيدني يوم الأحد المقبل.

عقدة الدور نصف النهائي ووضعت الإنجليزيات حدًا لعقدة الدور نصف النهائي بعدما خرجت منه مرتين سابقًا (2015 و2019)، حيث أظهرت بطلات أوروبا رغبة واضحة في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهن. وخاضت اللاعبة الأسترالية سام كير مباراتها الأولى كأساسية بعد تعافيها من الإصابة، وتمكنت من معادلة النتيجة بهدف عالمي في الشوط الثاني (63) بعدما كانت الإنجليزية تون افتتحت التسجيل في الشوط الأول من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة لمصلحة منتخب بلادها (36). لكن الحشد الجماهيري الغفير الذي بلغ حوالى 75 ألفًا في مدرجات ملعب سيدني، لم يمنع المنتخب الإنجليزي من تسجيل هدفين حاسمين أنهيا آمال أصحاب الأرض؛ الأول عبر هيمب التي شقت طريقها إلى داخل المنطقة وسددت في الزاوية (71) والثاني عن طريق روسو (86). لتنهي إنجلترا مغامرة المنتخب المضيف.

بطولة استثنائية ورغم خسارتها، خاضت أستراليا بطولة استثنائية على أرضها؛ حيث يُعد بلوغ الدور نصف النهائي أفضل نتيجة لها في تاريخها، وقد تكون أمام فرصة سانحة للخروج بميدالية برونزية عندما تُواجه السويد على المركز الثالث.