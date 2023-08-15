الرياضة ” نيمار” هلالي حتى 2025

الرياض – محمد الجليحي

اعلن نادي الهلال عن اتمام صفقة انتقال قائد المنتخب البرازيلي نيمار الى صفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان، وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 160مليون يورو لمدة موسمين، يمثل فيها كبير آسيا في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر اقامتها في أمريكا 2025. وكان ازرق العاصمة قد فاوض الكثير من النجوم العالميين، ولكن لم تصل المفاوضات إلى اتفاق نهائي.

وعوض نيمار صفقة ميسي، التي طالت مدة المفاوضات قبل ان يقرر الأرجنتيني الانتقال للدوري الامريكي رغبة في الراحة وبعيدًا عن صخب كرة القدم. ويسعى الهلال جاهدًا لانهاء العديد من الصفقات قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الشهر المقبل.