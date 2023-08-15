صندوق لدعم الجمعيات في حائل ‏

البلاد – حائل
رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة بالإمارة، حفل مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين هيئة تطوير المنطقة، ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة عمر بن عبدالله العبد الجبار، وصندوق دعم الجمعيات ويمثله الرئيس التنفيذي فواز بن عبدالله السعدي، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس غرفة حائل هاني الخليفي.
ومن خلال المذكرة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي تنموي تابع لصندوق دعم الجمعيات تحت اسم ”صندوق دعم جمعيات منطقة حائل” للجمعيات المحددة في منطقة حائل ومحافظاتها وقراها ومراكزها في شتى مجالات التنمية، وفق البنود المتفق عليها بين الصندوق والهيئة.
كما أكدت المذكرة على تفعيل الصندوق الفرعي والمحافظ التنموية مع المانحين لدعم الجمعيات، وتقديم التسهيلات مع شركاء الصندوق في المجالات التنموية، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمجال التنموي في منطقة حائل، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها والضوابط المنظمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ومؤسسة العجيمي، ويمثلها محمد العجيمي.