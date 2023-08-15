صندوق لدعم الجمعيات في حائل ‏

البلاد – حائل

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏رئيس هيئة تطوير المنطقة بالإمارة، حفل مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون ‏مشترك بين هيئة تطوير المنطقة، ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة عمر بن عبدالله ‏العبد الجبار، وصندوق دعم الجمعيات ويمثله الرئيس التنفيذي فواز بن عبدالله السعدي، بحضور مدير ‏فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس ‏غرفة حائل هاني الخليفي. ‏

ومن خلال المذكرة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي تنموي تابع لصندوق دعم الجمعيات تحت اسم ‏‏”صندوق دعم جمعيات منطقة حائل” للجمعيات المحددة في منطقة حائل ومحافظاتها ‏وقراها ومراكزها في شتى مجالات التنمية، وفق البنود المتفق عليها بين الصندوق ‏والهيئة.

كما أكدت المذكرة على تفعيل الصندوق الفرعي والمحافظ التنموية مع المانحين لدعم ‏الجمعيات، وتقديم التسهيلات مع شركاء الصندوق في المجالات التنموية، وتبادل ‏البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمجال التنموي في منطقة حائل، وفق الأنظمة ‏واللوائح المعمول بها والضوابط المنظمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.‏

كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ومؤسسة العجيمي، ويمثلها محمد العجيمي. ‏