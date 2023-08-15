دي بروين يغيب لمدّة طويلة عن مانشستر سيتي للإصابة

سيغيب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين (32 عامًا) عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة طويلة، بعد إصابة بليغة تعرّض لها على مستوى الفخذ قبل أيام.

وأصيب دي بروين خلال مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي الاحد الماضي، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد 23 دقيقة من صافرة البداية.

حسب تصريحات مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فإن دي بروين قد يخضع لعملية جراحية، وسيغيب مدّة طويلة قد تعصف بموسم اللاعب.

وقال غوارديولا: “إنها إصابة خطيرة التي تعرض لها دي بروين وسيتم اتخاذ القرار بشأن إجراء عملية جراحة، من المتوقع أن يغيب لمدة 3 أو 4 أشهر عنا”.

تصريحات غوارديولا جاءت على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع مانشستر سيتي بإشبيلية غدًا الأربعاء في اليونان.

وساهم دي بروين في حصد مانشستر سيتي للثلاثية التاريخية الموسم الماضي (2022-2023) حيث سجّل 10 أهداف وقدّم 31 تمريرة حاسمة.

حديث غوارديولا عن إصابة دي بروين