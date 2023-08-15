تنفيذ حكم القتل حدّاً بمواطن قتل زوجته

الطائف : البلاد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) بمنطقة مكة المكرمة حُكم القتل حداً بـ/ مشعل بن محمد بن حامد الغامدي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل زوجته / روان بنت عبد الله بن أحمد الغامدي – سعودية الجنسية -، وذلك باستدراجها إلى مكان غير مأهول بالسكان وضربها بحجر على رأسها ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة.

وبحسب بيان الداخلية تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.