“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع بيوت تلال في واجهة الدمام

الدمام : البلاد

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع بيوت تلال، أحد مشاريع ضاحية الواجهة التي تعد أكبر المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية، وذلك بالشراكة مع شركة تلال العقارية؛ لتنمية المعروض العقاري والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية.

ويُوفّر المشروع الجديد 1238 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس متنوعة المساحات والتصاميم وبأسعار تنافسية تبدأ من 406 آلاف ريال، وتتميز بجودة البناء وتحقق الراحة والرفاهية، ضمن مجتمعات حيوية تتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وملاعب ومدارس ومساجد ومراكز تجارية للتسوق ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات.

وتعد ضاحية الواجهة إحدى الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين مترٍ مربعٍ، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية إذ يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، حيث تتواصل أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث.

وتمتاز الضاحية بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق (الرياض – الدمام) السريع، حيث يسهل الوصول إليها من وجهات مختلفة، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.