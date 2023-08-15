الدولية

الكويت تعلن رصد متحور كورونا EG.5

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1445 هـ      15 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رصدت وزارة الصحة الكويتية متحور إي جي 5 (EG.5) أحد المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

 وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن ظهور تلك المتحورات يعتبر أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، لافتة إلى أنه تم رصده في نحو 50 دولة حول العالم.

 وأشارت إلى أنه استنادا للمعطيات العلمية الأولية فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل الكويت.

 ولفتت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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