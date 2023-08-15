الكويت تعلن رصد متحور كورونا EG.5

البلاد : متابعات

رصدت وزارة الصحة الكويتية متحور إي جي 5 (EG.5) أحد المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن ظهور تلك المتحورات يعتبر أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، لافتة إلى أنه تم رصده في نحو 50 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أنه استنادا للمعطيات العلمية الأولية فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل الكويت.

ولفتت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات.