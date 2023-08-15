الرياضة الخليج يتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي المصري

الدمام- البلاد

انهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع المهاجم المصري محمد شريف، قادمًا من الأهلي المصري لمدة موسمين. وأعرب محمد شريف عن أمله في تقديم موسم جيد، وإسعاد عشاق الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي. ويرى فيه حسين تركي إداري الفريق الكروي الأول بأنه قادر على تقديم الإضافة النوعية لخط المقدمة، مؤكدًا على جودة النجم المصري الذي أثبت قدراته الفنية في الأهلي المصري. وحقق محمد شريف (27 عامًا) لقب هداف دوري أبطال أفريقيا للأندية موسم 2021-2020 ، كما تمكن من إحراز 21 هدفًا في الدوري المحلي في الموسم ذاته؛ لينال لقب هداف الدوري وشارك مع المنتخب المصري في 18 لقاء.