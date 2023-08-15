التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.3 % في يوليو

البلاد : متابعات

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (2.3%) خلال شهر يوليو 2023م، وذلك مقارنة بشهر يوليو 2022م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو2023م)، وذلك على أساس سنوي حيث كان (2.7%) ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة (8.6%) وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو 2023م استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يونيو 2023م، حيث ارتفع بنسبة 0.1% وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3% وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% وقسم النقل بنسبة 0.4% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5% وقسم الصحة بنسبة 0.2%.