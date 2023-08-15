“ التخصصي”.. تميز عالمي في الرعاية الصحية

البلاد – الرياض

يٌشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث في مؤتمر جمعية التعليم الطبي في أوروبا، المنعقد خلال الفترة 26-30 أغسطس الجاري، في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، لاستعراض تجاربه وابتكاراته في التعليم الطبي، عبر منظومة من المبادرات والبرامج المتقدمة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب الطبي، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في الرعاية الصحية والتعليم من جميع أنحاء العالم. ويتناول ” التخصصي” خلال مشاركته بالمؤتمر، جهوده في توظيف مجموعة من المفاهيم ضمن التعليم الطبي الأكاديمي، التي أسهمت في تطوير النهج التقليدي القائم على نقل المعرفة الطبية والمهارات إلى نهج ابتكاري شامل، يسعى لمواجهة تحديات المتدربين الطبيين وتنمية الكوادر الصحية، عبر تقديمه أكثر من 71 برنامج إقامة، شارك بها 790 طبيبًا مقيمًا، و103 برامج زمالة التحق بها 481 زميلًا، وتدريب 1,279 طبيبًا مقيمًا وزميلًا من جميع أنحاء العالم.

البحث والابتكار

وأفاد الرئيس التنفيذي لإدارة التعليم والتدريب المكلف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور سعود الشنيفي، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للتخصصي الهادفة إلى تعزيز ريادته في المعرفة المدفوعة بالبحث والابتكار، وتعزيز مكانة المملكة في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه، بيَّن نائب المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالتخصصي الدكتور علي الشهري، أن المستشفى سيقدم خلال أيام المؤتمر برامج شاملة ومتقدمة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب الطبي، تعكس دوره في تحسين التعليم الطبي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم الطبي في مختلف التخصصات الصحية. وتتمثل جهود إدارة التعليم والتدريب بالتخصصي في تطوير مناهج التدريب، وتوظيف تقنية المحاكاة لتدريب ممارسي الرعاية الصحية. ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنف مؤخرًا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف “براند فاينانس”.