الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستكمل استعداداته لفعالية “تحرك معنا” في جدة

الرياض – هاني البشر

تستعد مدينة جدة لاستقبال فعالية مبادرة “تحرك معنا” التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لتكون المدينة رقم (14) التي تشهد فعاليات المبادرة، بعد اختتام نشاطها في مدينة أبها، حيث ستنطلق الفعاليات يوم 18 أغسطس الجاري في حلبة كورنيش جدة (F1)، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 10:00 مساءً.

وتهدف المبادرة التي يُنظمّها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية من خلال توفير الفرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وتصميم ونشر البرامج الرياضية الترفيهية لجميع أفراد المجتمع.

وتستهدف مبادرة “تحرك معنا” استقطاب 2000 مشارك ومشاركة، لممارسة رياضة الجري لمسافة 3.5 كم للبالغين، ورياضة الجري لمسافة 1 كم للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تصميم المبادرة لتكون مناسبة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إشراكهم في النشاط الرياضي، بالإضافة الى دورها في بث رسائل توعوية حول أهمية تحويل الرياضة والحركة المتواصلة إلى أسلوب حياة للأفراد والعائلات، بما يعزز اللياقة البدنية والصحة والنفسية والاجتماعية في مواجهة مسببات الأمراض وضغوط الحياة.

وتمكنت المبادرة خلال جولاتها بين المدن المشاركة، وتشمل مكة المكرمة، وينبع، وتبوك، والعلا، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والخبر، وجدة، والإحساء، والباحة، وأبها، من استقطاب نحو 15 ألف مشارك ومشاركة، من المواطنين والمقيمين من كافة الأعمار؛ لممارسة رياضات المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1-5 كلم، كما تمكنت من جذب أكبر عدد من الأفراد غير الممارسين للنشاطات البدنية ضمن فعالياتها الشيقة في إطار النشاط التنافسي.

وتمكن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منذ انطلاقة المبادرة في شهر أكتوبر 2022، من تحقيق النجاح في التنقل بين المدن التي شهدت الفعاليات لمسافات تزيد عن 5,000 كم، كما أمضوا أكثر من 4000 ساعة في العمل التطوعي الرياضي مع أكثر من 15,000 مشارك، مع استهلاك أكثر من 25,000 لتر من الماء، وجمع أكثر من 70,000 زجاجة بلاستيكية لإعادة التدوير.

وتعد مبادرة “تحرك معنا”، التي انطلق نشاطها من مكة المكرمة قبل 8 أشهر، إحدى برامج الرياضة المجتمعية، التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة، حيث تميزت بتعدد وتنوع الأثر من النواحي الإنسانية والاجتماعية، من خلال إيجاد مساحات إنسانية تفاعلية شاملة تجمع بين العائلات والأفراد السعوديين وغير السعوديين من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، مستفيدة بذلك من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتوجيه المشاركين والمشاركات إلى التسجيل في تطبيق اتحاد الرياضة للجميع (SFA) لأغراض التنظيم ومعرفة تفاصيل النشاطات الرياضية.